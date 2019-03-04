В Екатеринбурге потеплеет до +5 уже к середине недели

В ближайшие дни в Екатеринбург придет по-весеннему теплая погода. Еще в понедельник будет прохладно, до -6 днем. Во вторник ночью воздух охладится до -12 градусов, а днем пойдет снег и будет около -4. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -7 градусов, а днем резко потеплеет ‒ до +5 градусов. В этот день пойдет дождь.

Мокрый снег возможен в четверг, днем будет около +3 градусов. В пятницу столбики термометров опустятся до ноля, а в субботу и воскресенье снова потеплеет ‒ будет +5…+6 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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