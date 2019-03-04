Охранника из Свердловской области арестовали за порнопереписку с 9-летней девочкой из Якутии

В Якутии следователи возбудили уголовное дело после того, как мама девятилетней девочки нашла у ребенка в WhatsApp интимную переписку со взрослым мужчиной.

По версии следствия, 39-летний житель Свердловской области в сентябре 2018 года заставил девочку из Якутска сделать несколько фото и записать видео в обнаженном виде и отправить ему через WhatsApp. В ответ он отправил ей свои фотографии. Уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» было возбуждено после того, как мать ребенка обнаружила эту переписку. Мужчину, который оказался уроженцем Свердловской области, поймали, отправили под арест.

Как сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия), уже известно, что это не единичный эпизод, такую же переписку мужчина вел с другой девочкой. Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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