Свыше 20 миллионов рублей на километр: в Свердловской области уточнили расходы на ремонт дорог

В Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные дороги» в 2019 году будет потрачено более 3 миллиардов рублей. На эту сумму предполагается отремонтировать более 140 километров дорожного покрытия, оборудовать несколько десятков пешеходных переходов и начать строительство транспортной развязки, сообщили в ДИПе.

Почти 2 миллиарда область получит из федерального бюджета. Эти деньги преимущественно будут распределены по муниципалитетам. Екатеринбург получит 1 миллиард, агломерация Нижнего Тагила – 576 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут направлены на ремонт региональных дорог. В областном бюджете на нацпроект заложено 1,06 миллиарда рублей. Из бюджета Екатеринбурга на эти цели будет выделено 52,6 миллионов рублей.

Всего в нынешнем году планируется привести в порядок 39 участков региональных трасс общей протяженностью 80,2 километра. Будут ремонтироваться участки дорог в районах Большого Седельниково и Новосвердловской нефтебазы, на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, а также трассы в направлении Серова и Тюмени, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.03.19

На Урале будут судить мужчину, который выбросил чужого кота с 4 этажа. / «В случае с падением льда с администрации они тоже говорили, что ничего не было». В прокуратуре ищут доказательства лжи мэрии. / Крупный пожар у ТЦ «Мега» напугал екатеринбуржцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»