Два гостя из ближнего зарубежья украли из киоска платежный терминал (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин, подозреваемых в краже платежного терминала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, преступление было совершено в ночь с 25 на 26 февраля. Продавщица киоска, расположенного возле дома на улице Амундсена, 74, рассказала полиции, что двое неизвестных мужчин зашли в торговую точку и, пригрозив ей физической расправой, забрали платежный терминал. Погрузив похищенное в автомобиль ВАЗ-2114, злоумышленники скрылись. Женщина сразу позвонила в полицию.

Уже через полтора часа на улице Избирателей были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья 1983 и 1984 годов рождения. Украденный терминал нашелся в их автомобиле. Кроме прочего у задержанных были изъяты инструменты – молотки и зубила. По всей видимости, похитители вывезли свою добычу в укромное место и готовились вскрыть терминал, но не успели. На момент похищения в устройстве находилось порядка 55 тысяч рублей.

При опросе подозреваемые пояснили, что уже давно живут в Екатеринбурге, подрабатывают на рынках и стройках. Ранее мужчины судимы не были. В настоящее время оба помещены под стражу, где будут ожидать решения суда. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 7 лет лишения свободы.

Полицейские имеют основания полагать, что этот преступный эпизод не единственный на счету задержанных. Поэтому все, кто, возможно, пострадал от противоправных действий данных лиц, могут обращаться в полицию по телефонам: 356-42-04, 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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