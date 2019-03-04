В элитном районе Екатеринбурга толпа пьяных подростков избила молодого мужчину

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения группы подростков на молодого человека и его супругу.

Об инциденте рассказала в соцсети мать потерпевшего. «Вчера около 14:15 часов на моего сына с женой на пер. Красном 8 было совершено нападение из 6 подростков лет 15-16. Все были с портфелями и с водкой. Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо. Он в тяжелом состоянии в больнице. Но пусть эти дети знают: заявление на них написано, и он запомнил на лицо каждого. Родители, следите за своими детьми!» – написала горожанка.

Отметим, что переулок Красный находится в самом центре города и считается элитным районом. Поблизости расположены Дворец игровых видов спорта, ККТ «Космос», а также жилой комплекс, где находится квартира губернатора Евгения Куйвашева. Тем не менее местные жители регулярно страдают от пьяных компаний молодежи.

Екатеринбург, служба информации

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