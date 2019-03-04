Уральские таможенники и чекисты задержали партию детской контрабанды

В Курганской области на границе с Казахстаном тюменские таможенники задержали контрафактные товары для детей, которые везли в Екатеринбург.

Сотрудники ФТС России вместе с коллегами из ФСБ остановили грузовик, в котором ехали 16 тонн игрушек и одежды, в том числе под брендами Fila, Tommy Hilfiger, Disney, Furby.

«Конструкторы, машинки, роботы, куклы и мягкие игрушки должны были поступить в детские магазины Екатеринбурга уже в ближайшее время. В адрес представителей правообладателей товарных знаков таможенники направили запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности. Поступившие в таможню ответы от правообладателей подтвердили незаконность использования товарных знаков. Компании оценили ущерб в 2 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.19

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