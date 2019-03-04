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Понедельник, 4 марта 2019, 12:38 мск

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Дима Билан сломал ногу и не сможет выступить в Екатеринбурге

Кадр с видео из инстаграма Димы Билана

Поп-певец Дима Билан перенес все намеченные на ближайший месяц концерты из-за перелома ноги.

Как сообщил певец на своей странице в инстаграме, травма была настолько тяжелой, что потребовалась операция, в ходе которой Билану пришлось вживить пластину и шурупы в конечность. «Пока локейшн однообразный, лежу, занимаюсь ЛФК и кушаю в постели», – рассказал подписчикам певец.

Корпорация PMI, организатор гастролей, приняла решение о переносе российской части тура «Планета Билан» на осень 2019 года. Приобретенные билеты действительны. Дима Билан должен был выступить в Екатеринбурге 26 марта.

Екатеринбург, служба информации

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