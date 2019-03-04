В Екатеринбурге закрыли школу из-за туберкулеза у ученика

В Екатеринбурге школу № 57 закрыли на обработку от палочки Коха. Туберкулезом заболел ученик младших классов.

Информацию об этом подтвердили в департаменте образования города. Там рассказали, что ребенок болеет давно, персонал школы об этом знает, но сейчас у него произошло обострение. На прошлой неделе сотрудники учебного заведения проводили первичную обработку помещений, сегодня по предписанию Роспотребнадзора проводится полная обработка.

Детей отпустили на домашнее обучение, однако уже завтра они вернутся в школу. Отметим, одноклассников заболевшего ребенка и преподавателей проверили на туберкулез – все пробы отрицательные.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.03.19

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