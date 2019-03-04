Браконьер, случайно застреливший товарища в автомобиле, получил условный срок (ФОТО)

В Пригородном районе 27-летний мужчина приговорен к трем годам условно за случайное убийство на незаконной охоте. Инцидент произошел 7 ноября 2018 года.

Подсудимый со своим знакомым охотились в поле недалеко от деревни Новая Башкарка. Оба были браконьерами, так как не имели специального разрешения на отстрел животных. Мужчины передвигались на УАЗе, освещая фарами поле, выискивая косуль или кабанов.

Обвиняемый сидел на заднем сиденье и держал в руках заряженный карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм. Из-за неосторожности он нажал на спусковой крючок – произошел выстрел, и пуля смертельно ранила сидящего за рулем мужчину. Водитель скончался на месте происшествия.

Суд признал свердловчанина виновным по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчина получил условный срок с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на три года. Также осужденный обязан выплатить 700 тысяч рублей родственникам погибшего.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 04.03.19

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