«Уральские авиалинии» увеличат количество транзитных рейсов из Благовещенска в Москву

Самолеты «Уральских авиалиний» станут чаще летать из Благовещенска в Москву с транзитом в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 11 по 24 марта увеличивается частота рейсов на этом направлении. В дополнение к ежедневным вылетам У6-300/299 появится рейс У6-30 Благовещенск – Екатеринбург – Москва, который будет выполняться по вторникам, пятницам и субботам. Еще один рейс У6-29 в обратном направлении (из Москвы в Благовещенск) будет совершаться по понедельникам, четвергам и пятницам.

Стоимость авиабилетов на этой маршруте – от 12 500 рублей в одну сторону и от 19 600 рублей туда-обратно. В пресс-службе УА напомнили, что в рамках федеральной программы для жителей-льготников Дальнего Востока, билеты из Благовещенска в Москву будут стоить всего 6 400 рублей. В Екатеринбург – 6 000 рублей в одну сторону.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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