«Что толку биться головой об пол церкви, если ты подонок?» – Дмитрий Гоблин Пучков в Екатеринбурге рассказал о фашизме, национализме и оскорблении чувств неверующих

Сегодня в Екатеринбург вновь приехал известный публицист, переводчик, писатель Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин. Он встретился с поклонниками в рамках первого заседания дискуссионного клуба «Прямая линия», которое прошло в музее «Россия – моя история».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встречу пришли около 150 человек. Существенная часть вопросов, заданных Гоблину, касалась истории, прежде всего – истории СССР. Дмитрий Пучков крайне резко высказался о деятелях, которые сравнивают коммунизм и фашизм. «В двадцатом веке было две основных силы – коммунизм и фашизм. Нам говорят: это одно и то же. Как же одно и то же? Коммунисты провозглашали равенство всех людей, фашисты говорили о расе господ. Вот есть волк, он режет овец. А есть волкодав, он убивает волков. Нам говорят: «Смотрите, они одинаковые – два уха, четыре лапы». Нет, они разные. Поэтому, если ты против коммунистов, если ты хочешь завалить памятник Ленину, – то ты за бандеровцев. Нам говорят, что сталинское государство было преступным. А значит, все, что было достигнуто «преступным» режимом, должно быть пересмотрено. Значит, должны быть пересмотрены итоги Второй мировой войны. А все, что мы должны делать, – платить и каяться», – объяснил он свою точку зрения. Возвращение улицам и городам дореволюционных названий он назвал «мелкой местью».

Еще одна проблема, которой коснулся Дмитрий Пучков, – проявления национализма в России. Он рассказал, что впервые столкнулся с ними еще в армии, но у него самого к этому иммунитет, так как среди родственников есть люди самых разных национальностей. «Когда национализм начал бушевать на окраинах СССР и 20 млн русских бросили за границей на произвол судьбы, ответом мог быть только лозунг «Россия для русских» и «Москва для москвичей». Ничего хорошего в этом нет. Россия – страна изначально многонациональная. Раздувание национального вопроса приведет к гибели России. Достаточно посмотреть на Украину», – считает он.

Гоблин уверен, что в ближайшее время никакие революционные потрясения стране не грозят, несмотря на непопулярные реформы, так как люди слишком хорошо помнят хаос 90-х. «Революции не будет. От коммунизма отвернулись все, кроме китайцев», – уверен он. По его словам, определенные экстремистские настроения есть, например, в среде футбольных фанатов, но они под контролем: «За ними спецслужбы бдят в десять глаз. Всех, кого надо было туда внедрить, внедрили. И держат пальцем за известное отверстие в организме. Кроме того, у нас есть управляемая оппозиция – тот же Лёша Навальный, совершенно ручной экземпляр. Кстати, мне как бывшему милиционеру всегда было интересно, как он за границу ездит с судимостями – других с неоплаченным штрафами не пускают». Кроме того, Гоблин отметил, что в последние месяцы активизировались новые левые движения, которые рвутся разоблачать всех подряд, в том числе и его: «Меня разоблачают, что я проклятый буржуй, хотя я этого никогда и не скрывал. Раньше говорили, что мне платит Кремль, теперь – то Ходорковский, то Ми-6. Странные вещи творятся».

Коснулись в разговоре и темы религии. «Я вырос в атеистической семье. В бога я не верю. Но у родственников в деревнях в красных углах висят иконы. Если у человека есть потребность ходить в церковь – пусть ходит. После развала Союза у нас пропала КПСС, которая была идеологической силой. В настоящее время, как мне кажется, ее пытаются заменить православием, но на мой взгляд, оно не годится. Кроме того, я считаю, что главное в христианстве – не посещение церквей и не посты, а житье по заповедям. Что толку биться головой об пол церкви, если ты подонок?» Также Гоблин отметил, что считает «странным» закон об оскорблении чувств верующих. «У нас по Конституции все люди равны. Значит, раз есть закон о чувствах верующих, должен быть и закон о чувствах неверующих. А то получается, что у меня нет чувств, будто я какое-то животное».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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