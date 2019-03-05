Екатеринбуржец незаконно вырубил более 100 деревьев, подставив двух подручных

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который организовал незаконную рубку леса в особо крупных размерах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, в мае прошлого года 32-летний мужчина нанял двух лесорубов, обладающих навыками работы с бензопилой, и указал им срубить на территории Мало-Истокского лесничества самые большие деревья. Кроме того, коммерсант взял в аренду у своего знакомого лесовоз с прицепом, оборудованным гидроманипулятором (специальным механизмом для погрузочных работ). Работников он обманул, сказав, что все необходимые разрешения на работы у него есть. В течение трех дней, с 4 по 6 июня, работники вырубили хвойный лес в общем объеме 185 кубических метров. Незаконно добытую древесину предполагаемый организатор «черного» бизнеса продал. Фактически было погублено 105 деревьев хвойных пород, пять берез и одна осина. В общей сложности, по оценкам специалистов, ущерб для лесного фонда Российской Федерации превысил 4 млн рублей. О «черных» лесорубах полиции рассказали свидетели незаконной рубки. Оперуполномоченные выехали на место, где задержали двух работников. Мужчины пояснили оперативникам, что выполняли задание работодателя, и не знали о незаконности вырубки. В ходе разыскных мероприятий организатор нелегальной вырубки был задержан. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

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