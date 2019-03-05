Суд арестовал квартиры, дом и землю бизнес-леди, не заплатившей налоги на 78 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет исполнительный директор сети ресторанов быстрого питания, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском управлении Генпрокуратуры, обвиняемая руководила ООО «Прогресс», которое утратило право на применение упрощенной системы налогообложения с III квартала 2013 года. Несмотря на это, налоги не платились. В результате за три года директор уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму свыше 78,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В СУ СКР Свердловской области добавляют, что в ходе расследования была проведена комплексная судебная налогово-бухгалтерская экспертиза. Кроме того, по инициативе следствия суд арестовал недвижимое имущество обвиняемой, а именно: три квартиры, земельный участок, загородный дом и гараж.

Добавим, что преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области, которые осуществляли оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации

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