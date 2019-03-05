Два екатеринбуржца пойдут под суд за заказ анаболиков из Белоруссии

Два жителя Екатеринбурга заказали по почте сильнодействующие гормоны из Белоруссии. В первой посылке было больше 20 наименований лекарственных препаратов, во втором ‒ только два флакона с анаболиками. Посылки были задержаны сотрудниками Кольцовской таможни с интервалом в пару дней. Примечательно, что екатеринбуржцы, сделавшие заказ нелегальных в России веществ, не связаны друг с другом.

«В отношении обоих заказчиков проводятся следственные мероприятия. Согласно Уголовному кодексу РФ им грозят крупные штрафы и до семи лет лишения свободы каждому», ‒ сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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