«Доширак», поход на шашлыки и снеговик – какие подарки готовят мужчины на 8 Марта (ВИДЕО)

В преддверии Международного женского дня съемочная группа РИА «Новый День» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать, какие необычные подарки могут сделать мужчины своим женщинам.

Одни считают, что удивить можно, подарив обычную сковородку. Другие предпочитают креатив: например, снять фильм про супергероев и устроить индивидуальный показ. Женщины же говорят, что самые ужасные для них подарки на 8 Марта – это носки, средства гигиены и кухонная утварь.

Самые яркие ответы екатеринбуржцев – в видео «Нового Дня».

Подарки на 8 Марта

Екатеринбург, служба информации

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