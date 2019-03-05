Нижнетагильский завод оштрафован за сброс химических отходов в реку

Природоохранная прокуратура привлекла к ответственности руководителя ПАО «Уралхимпласт» за загрязнение речки Черная Катабка, впадающей в реку Тагил.

Во время проверки выяснилось, что завод в первой половине 2018 года сбрасывал сточные воды с превышением нормативов по загрязняющим веществам. В результате в водоем попали фенол, формальдегид, нитрат-ион, железо, нефтепродукты, фосфор фосфатов.

В отношении предприятия было возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. Департамент Росприроднадзора по УрФО назначил заводу штраф в размере 80 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор внес представление в адрес гендиректора ПАО «Уралхимпласт». После этого на предприятии приняли меры по повышению качества очистки сточных вод из биологических очистных сооружений. В третьем квартале прошлого года завод начал реконструировать систему аэрации.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.03.19

«Доширак», поход на шашлыки и снеговик – какие подарки готовят мужчины на 8 Марта (ВИДЕО). / Два екатеринбуржца пойдут под суд за заказ анаболиков из Белоруссии. / Число заболевших корью в Екатеринбурге выросло до 37. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»