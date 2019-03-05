В Березовском учительница физкультуры скрывала свою судимость за два тяжких преступления

В Березовской после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая устроилась работать в школу, скрыв судимость.

Женщина в июне 2017 года была осуждена по уголовной статье «Присвоение» за совершение двух преступных эпизодов. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. После этого подсудимая была поставлена на учет в березовском филиале регионального управления ГУФСИН. Но, несмотря на действующий срок наказания, она работала в школе в должности инструктора по физической культуре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что женщина обманула руководство школы при трудоустройстве. Она заранее знала, что в официальной справке от МВД будут указаны сведения о наличии неснятой с нее судимости за два умышленных тяжких преступления. Поэтому свердловчанка нашла в интернете сайт, где торговали поддельными документами, договорилась об изготовлении «чистой» справки и заплатила за услуги неустановленной фирмы 5 тысяч рублей. Впоследствии женщина предъявила директору школы фальшивку в подтверждение, что она может заниматься педагогической деятельностью.

По материалам прокуратура отдел полиции по городу Березовский возбудил против женщины уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Расследование уголовного дел контролирует надзорный орган.

Березовский, служба информацию РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 05.03.19

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