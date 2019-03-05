Горожан позвали снимать рекламные ролики для «Каннских львов»

Жители Екатеринбурга смогут принять участие в конкурсе креативной рекламы «Молодые львы», который пройдет в рамках фестиваля Cannes Lions Weekend. Как сообщили «Новому Дню» организаторы, этом году темой конкурса выбран «Ремейк за 30 секунд». Задача ‒ переснять любой рекламный ролик, уложившись в полминуты. Единственное ограничение ‒ возрастное. Участвовать в конкурсе могут только совершеннолетние.

Работы будут приниматься до 25 марта, а победителей, которых выберет жюри, назовут 5 апреля. Создателей лучших работ наградят статуэтками, экшн-камерами и интенсивным курсом по рекламе и маркетингу. За первое место предусмотрен денежный приз ‒ 10 тысяч рублей. Кроме того, организаторы ввели номинацию «Хайп в соцсетях» ‒ ее победителя определят голосованием в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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