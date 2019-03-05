Пойманный с поличным варщик зелья заявил, что его попросили что-то помешать в колбах (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего подозреваемого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в его съемной квартире на улице Щорса оперативники обнаружили более 600 граммов подозрительного вещества. Экспертиза показала, что оно действительно является синтетическим наркотиком – метилэфедроном. Кроме того, в помещении нашлись предметы и компоненты, говорящие о том, что подозреваемый не просто хранил, но и изготавливал наркотические средства.

На вопросы о том, что он здесь делает и кому принадлежат обнаруженные у него предметы и вещества, мужчина пытался оправдываться. Он заявил, что его пригласил в гости некий знакомый и попросил смешать какие-то компоненты в колбах, после чего вдруг появились сотрудники полиции. При этом мужчина вел себя не вполне адекватно и имел признаки опьянения.

Позже было установлено, что ранее этот человек уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Кроме того, он состоит на учете у психиатра в связи с психическим расстройством. По этой причине суд уже дважды отправлял его на принудительное лечение, сначала на срок 3,6 лет, а затем еще 1,8 года. Но, судя по всему, подозреваемого это не исправило, и он вновь пошел на преступление.

Возбуждено очередное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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