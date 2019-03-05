Можно ли обмануть полиграф и бандитскую глушилку: журналисты в полицейской лаборатории (ВИДЕО)

В Екатеринбурге криминалисты теперь могут самостоятельно исследовать шпионские ручки и часы, а также устройства для взлома авто и активации взрывчатки. Кроме того, в экспертно-криминалистическом центре теперь будут проверять подозреваемых на полиграфе, а полученные данные приобщать к делу в качестве доказательств. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Журналисты в полицейской лаборатории

В 2016 году в системе МВД России появились новые виды экспертиз, рассказывают сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области. В том числе и радиотехническая. В Екатеринбурге такая лаборатория была запущена в феврале этого года. Местные специалисты изучают оборудование, которое используют для подготовки, совершения преступления или «заметания следов».

Устройства поделены на 4 основные группы:

1) «шпионские штучки» – технические средства для негласного получения информации;

2) технические средства для несанкционированного доступа в салон авто или его угона;

3) исполнительный механизм взрывных устройств;

4) технические средства для получения информации с банковских карт.

Для восстановления устройств, которые проходят экспертизу, в лаборатории есть паяльные станции. Кроме того, на вооружении у криминалистов анализатор спектра, который позволяет изучить сигналы различных диапазонов. «Цель экспертизы – выявить функциональное назначение данного устройства, для чего оно предназначено. Также различные характеристики: что с помощью данного устройства можно сделать. Допустим, если приходит это устройство по факту угона, кражи транспортного средства, то ставится вопрос, возможно ли с помощью данного устройства попасть в салон конкретного автомобиля и завести его двигатель. Все оборудование необходимо для того, чтобы подготовить какой-то объект исследования к экспертному эксперименту. Для того, чтобы конкретно сказать, что это за устройство», – объясняет заместитель начальника отдела специальных видов экспертиз №7 ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Колесников.

В лаборатории дополнили, что ранее все устройства приходилось отправлять на экспертизу в Москву. Также на базе экспертно-криминалистического центра теперь действует лаборатория психофизиологических экспертиз. Иными словами, на вооружении криминалистов появился «детектор лжи». В самой комнате царит минимализм: монотонные стены, два стола, кресло и прибор с датчиками, которые отвечают за регистрацию изменения физиологических параметров организма человека, отвечающего на вопросы специалиста.

«Система тестов построена на том, чтобы человеку задавать вопросы не только обвинительного характера, но и касающиеся его образа жизни в целом, обстановки вокруг, чтобы у человека не копилось нервное напряжение постоянно. Чтобы можно было сравнить, как человек реагирует при ответе на простые вопросы и как реагирует при ответе на вопросы, имеющие отношение к уголовному делу», – рассказывает корреспонденту РИА «Новый День» старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области Вячеслав Дрокин. Он также рассказал – можно ли обмануть полиграф и в каких случаях такое исследование проводить не стоит.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что до 2016 года результаты «детектора лжи» не могли использоваться в качестве доказательств в суде. В распоряжении органов внутренних дел имелось подобное оборудование, но применялось исключительно для оперативных целей: для проведения экспертиз использование указанного оборудования до 2016 года не было регламентировано ведомственными нормативными правовыми актами. С этого же года экспертно-криминалистический центр получил возможность проводить экспертизы и использовать результаты в качестве доказательств органами следствия и суда. Сейчас эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области заканчивают изучать первые результаты экспертизы.

Екатеринбург, служба информации

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