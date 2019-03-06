Более 30 человек эвакуированы ночью из горящего дома в Екатеринбурге

Сегодня в 02:48 ночи начался пожар на девятом этаже 11-этажного жилого дома на улице Сулимова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 20 кв. м горели домашние вещи. Пожарные эвакуировали по лестницам 20 человек, в том числе семь детей. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены еще 10 человек, в том числе трое детей.

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники, 13 человек личного состава. В 03:04 огонь локализован, 03:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:40

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

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