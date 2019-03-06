Самым популярным зимним курортом у уральцев стал Сочи

В аэропорту Кольцово определили десятку самых популярных туристических направлений, которые пользовались повышенным спросом в зимний сезон. Чаще всего для отпуска уральцы выбирали Сочи, Дубай, Пхукет, Нячанг, Анталья, Тбилиси, Прага, Гоа, Шарджа и Минеральные Воды.

В пресс-службе аэропорта отметили, что по сравнению с прошлым сезоном пассажиропоток в Сочи вырос более чем на треть. В черноморскую здравницу с декабря по февраль слетали более 60 тысяч уральских туристов. Зимой также оказались популярны главное направление летнего отдыха – Анталья и грузинский Тбилиси. На турецкий курорт перевезено более 20 тысяч пассажиров, что в два раза больше, чем сезоном ранее. В столицу Грузии – более 19 тысяч пассажиров, рост составил более чем в 5 раз.

Всего за три зимних месяца на морские курорты и в популярные экскурсионные города прямыми рейсами было перевезено около 300 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

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