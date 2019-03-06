В ГИБДД готовят масштабные облавы на пьяных водителей в честь 8 Марта

В праздничные выходные, на которые выпадает Международный женский день, Госавтоинспекция проведет массовые рейды на территории Екатеринбурга. С 8 по 10 марта инспекторы будут ловить пьяных водителей, и пресекать другие грубые нарушения ПДД. Сотрудники полиции напоминают жителям, что сообщить о нетрезвых автомобилистах можно по телефонам: (343)263-19-02, (343)269-77-00 или 02.

В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за минувшие выходные и праздничные дни февраля выявлены 57 нетрезвых водителей, 19 – без права управления. В отношении 16 горожан возбуждены административные производства за отказ от прохождения медицинского исследования на состояние опьянения. Кроме того, против двух человек возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Всего, по статистике, с начала года в Екатеринбурге с участием нетрезвых водителей зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили различные травмы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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