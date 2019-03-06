В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи

Медведи екатеринбургского зоопарка вышли из зимней спячки, и все желающие вновь могут полюбоваться ими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, первым встал гималайский медведь Гай, затем подтянулись и бурые с белокоготными медведи. А гималайская медведица Сойка еще спит.

После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется тяжелая жирная пища. В природе в этот период они едят растительную пищу, а в зоопарке в их первый весенний рацион входят яблоки, огурцы и хлеб.

Срок выхода из зимней спячки можно назвать обычным, последние несколько лет медведи просыпаются в первой половине марта. Но если взглянуть на статистику за последние 10 лет, то раньше весна приходила позднее, а медведи просыпались только к концу марта, а то и в апреле. Самый ранний подъем у медведей был в 2016 году – они начали просыпаться в двадцатых числах февраля, а самый поздний – в 2011-м. Тогда они покинули берлоги только в первых числах апреля. Выход медведей из берлоги зависит главным образом от температуры воздуха.

Посмотреть на них можно главным образом в утренние часы, к вечеру медведи возвращаются в берлоги.

Екатеринбург, служба информации

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