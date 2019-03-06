«Кто их разберет». В Екатеринбурге чиновники присвоили звание академика ученому вопреки его воле

В Екатеринбурге местные чиновники присвоили звание академика выдающемуся ученому, который академиком никогда не был и старался держаться подальше от «системы». Историю об этом рассказала научный сотрудник УрО РАН Нина Садыкова. В декабре этого года в администрации города появилась идея в микрорайоне Академическом назвать новую автобусную остановку «Академика Тимофеева-Ресовского». Информация об этом прошла в новостях, и ученые, разбираясь с ситуацией, выяснили, что ошибка допущена не журналистами, а представителями городской администрации. «Специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека, в честь которого называют улицу в Академическом районе. Тогда же я написала официальное обращение в горадминистрацию», ‒ рассказала Нина Садыкова на своей странице в фейсбуке.

Она сообщила в своем обращении в мэрию, что Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский не был академиком СССР или России. «Эта ошибка тем более досадна, что Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии. Надо понимать, что такая ошибка может быть оскорбительна и для тех, кто знал Николая Владимировича и историю его отношений с системой, и для тех, кто придает большой вес званию академика РАН. Улица называется просто ул. Н.В. Тимофеева-Ресовского. Мне удалось узнать, что эта ошибка допущена не только в новости, но и непосредственно в Постановлении о переименовании остановок. Хотелось бы узнать, на каком основании был подготовлен этот документ, как исправить эту ошибку и не допустить ее дальнейшего распространения», ‒ написала Садыкова.

Спустя три месяца она получила официальный ответ чиновников, в котором сказано, что в пересмотре решения ей отказано. «Кого хотим, того и называем академиком. Видимо, уважаемая Комиссия по наименованиям топонимических объектов наделена такими полномочиями. И действительно, какая разница, кто их, этих ученых, разберет. Записали академиком ‒ так радуйтесь», ‒ резюмировала Нина Садыкова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи. / Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге согласилась строить РМК. / Уралец в пылу ссоры убил оппонента телевизором (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»