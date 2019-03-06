На пресс-конференции по скандальной ситуации в женской ИК переругались правозащитники (ФОТО, ВИДЕО)

Ситуация с защитой прав осужденных женщин в краснотурьинской ИК-16 вылилась сегодня в скандал на пресс-конференции в Ельцин-центре. Участники обвинили друг друга во лжи. Точку в истории может поставить только проверка следственных и надзорных органов.

Скандал на пресс-конференции

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-конференцию организовали представители Межрегионального центра прав человека Роман Качанов и Алексей Соколов. Побывав в колонии дважды и поговорив с осужденными, они пришли к выводам о многочисленных нарушениях их прав. Эти нарушения правозащитники перечислили при журналистах: женщин в штрафном изоляторе заставляли целями днями стоять на ногах, не давая сесть, отключали горячую воду, не позволяя проводить гигиенические процедуры, наказывали за любую мелочь – например, за то, что «не поздоровалась с сотрудником колонии». Вне штрафного изолятора женщин, по их словам, нещадно эксплуатировали, заставляя носить тяжелые мешки с навозом, таскать снег, работать на вредном производстве, ограничивали в праве звонков родственникам, неправильно начисляли зарплату. На пресс-конференции присутствовали три женщины из числа бывших заключенных ИК-16, которые частично подтвердили слова правозащитников.

Роман Качанов (в центре)

При этом Роман Качанов отметил, что первый раз при беседе с заключенными возникли проблемы – большинство из них от разговора отказалось. Но после визита представителей Центра к заму начальника ГУФСИН Александру Шеку ситуация изменилась к лучшему. Как заявил Качанов, ему показалось, что областное ГУФСИН (новый руководитель которого назначен меньше года назад) само заинтересовано в правовом разрешении ситуации в отдаленной колонии. После этого у правозащитников состоялся новый разговор с восемью заключенными, были сделаны видеозаписи с откровенными рассказами о жизни в колонии, которые сейчас переданы для изучения в само ГУФСИН, СК, прокуратуру и уполномоченному по правам человека. Один из этих видеосюжетов был накануне опубликован в СМИ, затем – анонсирована пресс-конференция. После чего пресс-служба ГУФСИН разослала по всем свердловским редакциям пресс-релиз с опровержением по каждому пункту: горячая вода и мебель в ШИЗО есть, а работают осужденные согласно утвержденным нормам и правилам, на благоустройстве территории, не больше двух часов в неделю, навоз носят в носилках, нагружая «не более 7 кг на человека».

Правозащитники подозревают, что женщины, с которыми они говорили, за свои откровения могут подвергаться репрессиям, но само руководство ведомства они не обвиняют. «Я очень надеюсь, что репрессии не связаны с прямыми или косвенными указаниями руководства ГУФСИН, а могут быть только противоправными действиями руководства колонии», – выразил свое мнение Качанов.

Неожиданно в дискуссию вступила не заявленная как участник пресс-конференции Светлана Хрустальная, которая представилась сначала представителем ГУФСИН, потом – юристом, выступающим от имени Общественной наблюдательной комиссии. Она обвинила и правозащитников, и бывших заключенных во лжи. По ее словам, одна из участниц пресс-конференции, Наталья, многократно поощрялась руководством колонии за участие в самодеятельности, а в штрафном изоляторе никогда не была. По словам Хрустальной, у кого-то возник умысел на очернение руководства ИК-16, и с этой целью бывших осужденных убедили рассказать неправду. Она также упомянула, что в ИК-16 нет «первоходок», то есть – там содержатся только люди, имеющие по несколько судимостей, «а это особый контингент». Однако правозащитники, во-первых, возмутились тем, что у юриста есть доступ к личным делам экс-осужденных, во-вторых, заявили, что сколько бы судимостей у человека ни было, это не повод подвергать его истязаниям. Организаторы сочли, что юрист защищает интересы руководства ИК-16.

Светлана Хрустальная

Добавим, что омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замначальника ГУФСИН Георгий Губанков были приглашены на пресс-конференцию, но не явились, так же, как и представители СК и прокуратуры. Однако прокуратура разослала в редакции СМИ официальный комментарий, в котором говорится, что в 2018-2019 годах в ИК № 16 уже выявлялись нарушения бытовых и санитарных условий содержания осужденных, недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства. По доводам, изложенным сегодня в рамках пресс-конференции, будет проведена новая проверка – сотрудники прокуратуры уже выехали в колонию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

«Уральские авиалинии» опровергли информацию об аварийной высадке пассажиров в Домодедово. / «Трундеж, болтовня, полоскание мозгов и ничего реального»: Коляда раскритиковал Год театра в России. / «Уже больше 40 заявлений»: в Екатеринбурге ищут туристов, не уехавших в отпуск по вине «Росстура». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»