ПФР потребовал от отца девочки-инвалида вернуть пособие, узнав, что он опекает мальчика

Свердловский облсуд вынес окончательное решение по тяжбе между жителем города Артемовского и местным управлением Пенсионного фонда РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, мужчина уже несколько лет воспитывает дочь-инвалида. В 2016 году он обратился в ГУ ПФР в городе Артемовском с просьбой назначить ему ежемесячные выплаты как неработающему родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом. С апреля 2016 года пособие было назначено и составило 6 325 рублей ежемесячно на период, пока папа не работает. С 16 января 2018 года выплаты были прекращены. Чиновники узнали, что еще в 2011 году мужчина на возмездной основе оформил по договору о приемной семье опеку над несовершеннолетним мальчиком. А значит, по мнению специалистов Пенсионного фонда, мужчина трудоустроился и не имел больше права на пособие. При этом они посчитали, что с 1 мая 2016 года по 31 декабря 2017 года переплатили отцу 126 500 рублей и попросили его вернуть эту сумму, сочтя ее неосновательным обогащением.

После отказа отца возвращать деньги ПФР подал иск в Артемовский городской суд. С мужчины просили взыскать не только полученное пособие – 126 500 рублей, но и проценты за незаконное пользование чужими деньгами – 18 093 рублей. Мужчина предъявил встречный иск, в котором просил возобновить выплату ему пособия с 1 января 2018 года. Он утверждал, что ни на кого не работает, а вознаграждение приемным родителям относится к мерам социальной поддержки.

Артемовский горсуд отказал обеим сторонам. Отец с решением суда смирился, а Управление Пенсионного фонда подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Чиновники считали, что мужчина обманул их, не сообщив, что получает вознаграждение как приемный родитель.

Облсуд согласился с выводами Артемовского городского суда. С одной стороны, поскольку ответчик был назначен опекуном на возмездной основе, его следует признать лицом, выполняющим оплачиваемую работу, а в этом случае он действительно не имеет права на получение пособий, полагающихся неработающим родителям детей-инвалидов. С другой стороны, на момент обращения в ПФР за пособием на содержание родной дочери он уже являлся опекуном приемного ребенка на возмездной основе, о чем у Пенсионного фонда сведения имелись. Таким образом, отец двух детей – родного и приемного – от ПФР ничего не скрывал, в его положении ничего не менялось. Следовательно, ПФР не вправе требовать возврата выплаченных средств за фактический уход за ребенком-инвалидом. Того, что статус опекуна лишает его права на пособие на родного ребенка, мужчине никто не разъяснил. Таким образом, мужчина ничего не должен возвращать Пенсионному фонду, но и новых выплат по уходу за ребенком-инвалидом он, увы, не получит.

Артемовский, Екатеринбург, служба информации

Артемовский, Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

«Т Плюс» планирует построить новый энергоблок Свердловской ТЭЦ. / На пресс-конференции по скандальной ситуации в женской ИК переругались правозащитники (ФОТО, ВИДЕО). / «Уральские авиалинии» опровергли информацию об аварийной высадке пассажиров в Домодедово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»