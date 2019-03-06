Парень в платье и кокошнике, негры и казаки – как проходит современная Масленица (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге начались масленичные гуляния – студенты Горного университета отметили Горняцкую масленицу. В парк Зеленая Роща казаки пригнали печь, на которой ехал мужчина в розовом платье и кокошнике.
Современная Масленица
Как рассказали в пресс-службе УГГУ, актер изображал Масленицу в образе скомороха. «Во-вторых: это вопрос безопасности. Он выезжал на печке, а там скользко. И боялись, что девушка может пострадать, не удержавшись», – пояснили организаторы.
Провожать зиму в парк Зеленая Роща пришли студенты Горного университета, в том числе учащиеся из Китая и стран Африки. На празднике, посвященном Году Бажова, присутствовал и сам писатель. Яркие моменты народных гуляний – в видео «Нового Дня».
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 06.03.19
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