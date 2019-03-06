Парень в платье и кокошнике, негры и казаки – как проходит современная Масленица (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге начались масленичные гуляния – студенты Горного университета отметили Горняцкую масленицу. В парк Зеленая Роща казаки пригнали печь, на которой ехал мужчина в розовом платье и кокошнике.

Современная Масленица

Как рассказали в пресс-службе УГГУ, актер изображал Масленицу в образе скомороха. «Во-вторых: это вопрос безопасности. Он выезжал на печке, а там скользко. И боялись, что девушка может пострадать, не удержавшись», – пояснили организаторы.

Провожать зиму в парк Зеленая Роща пришли студенты Горного университета, в том числе учащиеся из Китая и стран Африки. На празднике, посвященном Году Бажова, присутствовал и сам писатель. Яркие моменты народных гуляний – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

ПФР потребовал от отца девочки-инвалида вернуть пособие, узнав, что он опекает мальчика. / «Т Плюс» планирует построить новый энергоблок Свердловской ТЭЦ. / На пресс-конференции по скандальной ситуации в женской ИК переругались правозащитники (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»