На Урале подросток среди ночи пришел к ровеснице и ранил ее ножом – «за то, что назвала слабаком»

Сегодня около четырех часов ночи 14-летний житель поселка Махнево Алапаевского района пришел в гости к своей ровеснице, где в ходе общения поранил ей руку ножом. Пользователи соцсетей сообщили, что после ранения девочка была доставлена в больницу поселка Верхняя Синячиха, где ей оказали необходимую врачебную помощь. Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Новому Дню», что тревожное сообщение в полицию Махнево от местного фельдшера. У девочки была резаная рана левого запястья. Проверку начали сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних, личности подростков установили быстро.

Поскольку в материалах фигурируют несовершеннолетние, собранную фактуру органы внутренних дел передадут для принятия процессуального решения в СК Алапаевска. Установлено, что накануне инцидента школьница написала в соцсетях своему бывшему другу 2005 года рождения о разрыве их отношений. Ночью парень пришел к дому девочки и попросил ее выйти на улицу поговорить. Между ними на почве ревности произошел конфликт. «Юноша изначально не предпринимал каких-либо агрессивных действий, но подруга назвала его слабаком, что и послужило причиной, по предварительным данным, схватиться за складной нож. Когда юные драчуны увидели кровь, позвали родителей, чтобы оказать первую помощь. Отец девочки перевязал дочери руку и вызвал неотложку. В больнице школьнице наложили четыре шва и отпустили домой», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также отметил, что оба подростка – из благополучных семей, на учёте в ПДН не состоят.

Махнево, служба информации

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