В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который 57 раз ударил ножом отца

Жителя Екатеринбурга признали виновным в убийстве отца. После совершения жестокого преступления мужчина пытался с помощью соседей обеспечить себе алиби.

Как рассказали сегодня в СУ СК по Свердловской области, убийство было совершено в ноябре прошлого года. Мужчина 1991 года рождения выпивал вместе с отцом. В какой-то момент папа оскорбил сына, после чего последний взялся за нож. На теле погибшего нашли 57 ран.

После убийства сын постарался обеспечить себе алиби. Он вышел из квартиры, закрыл дверь, встретил на улице соседа, с которым сходил в магазин за выпивкой и сигаретами. Затем мужчина попросил этого же соседа открыть дверь его квартиры, а сам спустился на этаж ниже к другому соседу – попросить того позвонить его отцу. Первый сосед открыл дверь в присутствии обвиняемого, заметил на его брюках кровь и запретил ему заходить в квартиру до приезда полиции. Полицейским же мужчина говорил, что сам найдет убийц своего отца. Однако не помогло, мужчину задержали.

«Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно задержали подозреваемого благодаря помощи граждан, своевременно предоставивших важную информацию. Орудие убийства – нож, изъят на месте происшествия», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. В ходе следствия мужчина сначала свою вину признал, потом от своих слов отказался. Тем не менее его признали виновным по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Убийцу отправят в колонию строгого режима на 11 лет.

Екатеринбург, служба информации

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