Свердловчане стали чаще сдавать айфоны, чтобы купить самсунги

Мобильный оператор «Мегафон» подвел итоги программы trade-in – это возможность продать устаревший смартфон и приобрести новую модель со скидкой. Около 40% флагманских устройств Apple и Samsung в салонах Свердловской области покупаются именно на таких условиях. Аналитики подсчитали, что ежедневно уральцы берут 85 смартфонов в зачет старых гаджетов. Особенно популярна услуга в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, далее идут Новоуральск, Асбест и Каменск-Уральский.

Как сообщили в пресс-службе компании, традиционно в программе участвуют определенные модели: iPhone, Samsung, Sony и LG. Но в преддверии 8 Марта «Мегафон» запустил еще один бонус. «Если телефон или смартфон давно лежит в шкафу, то независимо от того, в каком он состоянии или комплектации, приносите его в наши салоны и получайте от 4 тысяч рублей на новый Samsung Galaxy A6 или А6+, а также опцию «Гигатека» в подарок», – рассказал директор «Мегфон ритейл» на Урале Алексей Быков.

Программа trade-in действует не только в офисах продаж «Мегафона», но и распространяется на интернет-заказы при самовывозе. В Свердловской области в обмене смартфонов участвуют 66 салонов оператора в 23 городах. Чаще всего уральцы сдают Apple iPhone 5s, а покупают Samsung Galaxy A7, говорит статистика офисов продаж компании.

Другие популярные модели, которые сдают свердловчане: Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy A5 2016, Samsung Galaxy A3 2016 и Apple iPhone 6.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.19

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