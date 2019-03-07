В ночь на 8 марта перекроют дорогу Екатеринбург – Тюмень

В Свердловской области в ночь на 8 марта на 26-м км трассы Екатеринбург – Тюмень (возле поселка Прохладного) в связи с установкой П-образных опор планируется закрытие движения транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уралуправтодоре, дорога будет полностью перекрыта на 15 минут в период с 23:00 7 марта до 01:00 8 марта. Объезд будет организован через региональную дорогу Екатеринбург – Косулино с выездами на федеральную трассу на 21 и 27 километрах.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Екатеринбург, Тюмень, служба информации

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 07.03.19

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