В уральском селе дотла сгорел жилой дом, погибла двухлетняя девочка (ФОТО)

В селе Бызово Горноуральского округа сегодня утром случился крупный пожар, в котором погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся деревянный дом на четыре квартиры по улице Рябиновой. Тревожное сообщение поступило в 9:41, и уже через три минуты пожарные прибыли на место. Но к этому моменту практически весь дом и надворные постройки были охвачены огнем. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось возить воду из реки, расположенной за 1,2 километра.

По информации МЧС, когда случился пожар, в доме находились 4 человека: отец с двумя детьми и сестра его жены. Все они спали. Мужчина проснулся от сильного запаха дыма, разбудил женщину, трехлетнего сына и вывел их на улицу. Затем вернулся, чтобы найти двухлетнюю дочь, но не смог. Девочка погибла. Хозяина с ожогами доставили в центральную городскую больницу Нижнего Тагила.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарным МЧС в тушении помогала добровольная пожарная дружина села Новопаньшино. В течение 1,5 часов спасателям удалось справиться с огнем. Дом не подлежит восстановлению.

По предварительной информации три квартиры в доме занимали две семьи, одна из квартир нежилая. Погорельцы временно разместились у родственников. Причину пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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