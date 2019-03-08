В Первоуральске ночью сгорели продуктовый магазин и ветклиника

В Первоуральске минувшей ночью на улице Ильича загорелось здание продуктового магазина. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло около часа ночи.

«Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка и сильные порывы ветра. Огонь перекинулся на складские помещения и ветеринарную клинику, вплотную примыкающие к магазину. Площадь пожара составила 1800 кв. м», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Для тушения огня были задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники и 63 человека. Из-за высоких температур произошло частичное обрушение кровли и горящих строений. Открытое горение было ликвидировано в 6-51. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняют дознаватели.

Между тем, подписчики паблика «Инцидент Первоуральск» предполагают, что магазин загорелся из-за короткого замыкания. По словам пользователей, с приходом тепла на территории торгового зала с потолка капала вода.

Первоуральск, «Новый День», служба информации

Первоуральск. Другие новости 07.03.19

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