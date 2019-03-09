Поезд столкнулся с тягачом – движение на переезде было заблокировано на полтора часа

Сегодня на железнодорожном переезде между станциями Кунавино и Перебор Екатеринбургского региона Свердловской железой дороги случилось ДТП. На путях столкнулись грузовик с поездом.

Как сообщают в пресс-службе СвЖД, примерно в 05:40водитель тягача Freightliner Century с полуприцепом выехал на ж/д пути перед приближающимся поездом. Машинист состава за 800 метров до переезда увидел бегущего навстречу человека, который подавал сигналы остановки поезду, и применил экстренное торможение, сообщают в пресс-службе СвЖД. Однако расстояние было недостаточным, потому состав задел заднюю ось автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили автомобилисты «Новому Дню», из-за ДТП данный переезд был заблокирован утром примерно полтора часа. Кроме того, было затруднено движение на других переездах на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

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