В Богдановиче в пожаре погибли 600 маленьких поросят и 52 свиноматки

В цехе репродукции одной из ферм свинокомплекса «Уральский» в ГО Богданович произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, о возгорании своевременно оповестила пожарная сигнализация. Затем охрана объекта вызвала огнеборцев. В итоге среди людей пострадавших нет – из цеха самостоятельно эвакуировались два рабочих. Но в помещении отравились дымом и погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.

Площадь пожара составила всего 2 кв.м. В тушении участвовали 2 единицы техники и 9 пожарных. Они за 9 минут ликвидировали очаг. По данным МЧС, возгорание произошло в системе приточной вентиляции. По предварительным данным, причиной инцидента стал аварийный режим работы электрооборудования.

Богданович, «Новый День», служба информации

Богданович. Другие новости 09.03.19

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