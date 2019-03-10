Спецслужбы отказались комментировать информацию о мужчине, который взял в заложники семью и угрожал взорвать дом

В Екатеринбурге сегодня утром мужчина угрожал взорвать дом и держал в заложниках семью. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на источник. По его информации, у дома №26 на улице Карла Маркса около трех часов стояли машины спецслужб города. Сам неизвестный закрылся в квартире и держал взаперти семью. В итоге полиция задержала дебошира и передала его санитарам, которые увезли мужчину в психиатрическую больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области и в полиции пока не комментируют и даже не подтверждают информацию о произошедшем, ссылаясь на то, что это вопрос в компетенции ФСБ. В последнем ведомстве «Новому Дню» не удалось оперативно получить комментарий.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.19

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