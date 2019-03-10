«Он очень много пил», – новые подробности о мужчине, который угрожал взорвать дом

По неофициальным данным из больницы, куда привезли «террориста», захватившего в заложники семью, мужчина в эти выходные сильно злоупотреблял спиртным. Источник агентства также дополнил, что в этом году весна пришла рано – а с ней и обострения среди людей с неустойчивой психикой.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в центре Екатеринбурга мужчина угрожал взорвать дом и держал в заложниках семью. По его информации очевидцев, у дома № 26 на улице Карла Маркса около трех часов дня стояли автомобили спецслужб. Сам неизвестный закрылся в квартире и держал взаперти семью. Полиция в конце концов задержала дебошира, передав его санитарам, которые увезли мужчину в психиатрическую лечебницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области и в полиции пока не комментируют и даже не подтверждают информацию о произошедшем, ссылаясь на то, что это вопрос в компетенции ФСБ. В последнем ведомстве «Новому Дню» не удалось оперативно получить комментарий.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.19

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