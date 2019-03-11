В Екатеринбурге потеплеет до +6 градусов, но ветер будет сбивать с ног

В Екатеринбург пришла настоящая весна. В ближайшие дни температура поднимется до +5…+6 градусов. Но будет идти мокрый снег с дождем, порывы ветра достигнут 21 метра.

Накануне на Урале отгуляли Масленицу и сожгли чучело зимы. И уже с сегодняшнего дня в Екатеринбург пришло весеннее тепло. По данным уральского Гидрометцентра, сегодня потеплеет до +6 градусов. Такая температура сохранится в первую половину недели: днем будет +3…+6, ночами – около нуля. На дорогах – гололед. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер – юго-западный, южный, с порывами – местами до 21 метра.

К концу недели немного похолодает: днем -2…-1 градус, ночам около -10. Но осадки закончатся, выходные должны быть солнечными.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Он очень много пил», – новые подробности о мужчине, который угрожал взорвать дом. / Спецслужбы отказались комментировать информацию о мужчине, который взял в заложники семью и угрожал взорвать дом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»