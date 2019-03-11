Треть свердловских учителей и воспитателей зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц

Более 30% работников сферы образования в Свердловской области получают менее 15 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании РИА «Рейтинг». Еще треть учителей и воспитателей зарабатывают больше, чем в среднем по области.

Рейтинг зарплат работников сферы образования опубликовало сегодня РИА «Рейтинг». В работе учитывались зарплаты учителей, воспитателей, работников вузов и техникумов за 2018 год. По итогам исследования выяснилось, что самые высокие зарплаты у работников сферы образования в Москве, самые низкие – на Северном Кавказе.

Свердловская область расположилась на 24-м месте рейтинга из 85. По данным аналитиков, свыше 50 тысяч рублей в месяц получают 7% сотрудников в школах, вузах и садиках. А вот зарплаты менее 15 тысяч рублей в месяц у 32,5% занятых в образовании. Еще 27,7% получают зарплату выше средней по Свердловской области.

Как пишут РИА «Новости», по заказу которых составлялся рейтинг, средняя чистая зарплата работников сферы образования в России в 2018 году составила 30 тысяч рублей, при этом средняя чистая зарплата по стране – 37,8 тысячи рублей. Зарплата педагогического персонала немного выше, чем вспомогательного. В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Но в подавляющем большинстве регионов работников с уровнем зарплаты выше 50 тысяч рублей всего несколько процентов. А меньше 15 тысяч получают более 30% работников отрасли по всей России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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