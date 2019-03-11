У православных начался Великий пост

Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который считается самым строгим. Он продлится 40 дней и закончится в ночь с 27 на 28 апреля, когда будут праздновать Пасху.

В первый и последний день поста по монастырскому уставу предполагается полное воздержание от еды. Однако от мирян духовники обычно таких жертв не требуют, а на пост, какой держат священнослужители, рекомендуют получать благословение.

«Великий пост – это время, которое дается нам для очищения наших грехов, для принесения покаяния, для прохождения неких испытаний, трудностей, в том числе ограничения в пище, питье, в развлечениях, и все это – лишь только средства, направленные на изменение состояния нашей души. Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно трудились, напрасно постились, напрасно молились, потому что и пост, и молитва только тогда обретают смысл, когда есть результат. Не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни», – цитирует РИА «Новости» слова патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после богослужения в Прощеное воскресенье.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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