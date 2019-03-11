В Каменске-Уральском женщина погибла под поездом

На перегоне в Каменске-Уральском поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте.

ЧП случилось сегодня в 00:05 на 9 километре второго пикета перегона Каменск-Уральский – УАЗ. Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, женщина переходила пути перед близко идущим грузовым составом. Ее личность устанавливается, на вид это 25-30-летняя женщина азиатской внешности.

Следователи опрашивают машиниста локомотивной бригады, организована проверка случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Уральское следственное управление на транспорте СК России изложенной информацией в очередной раз обращает внимание, что причиной большинства смертельных травмирований граждан на железной дороге является их личная невнимательность, нарушение порядка нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а зачастую и нахождение в состоянии алкогольного опьянения», – напомнили в управлении на транспорте СКР.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 11.03.19

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