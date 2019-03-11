В праздничные выходные ГИБДД «удалила» 360 пьяных водителей

Свердловская Госавтоинспекция отчиталась о результатах рейдов в минувшие выходные ‒ гаишники ловили пьяных за рулем «с использованием метода сплошной проверки». В итоге за четыре дня сотрудники ГИБДД региона выявили 360 водителей в нетрезвом состоянии. Все они были, по информации областного управления ведомства, «были удалены с дорог».

«В ходе мероприятий задержано 250 водителей, находившихся в состоянии опьянения, 67 водителей транспортных средств от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались, 51 нетрезвому водителю теперь грозит уголовное наказание за повторную езду в состоянии опьянения. 208 человек ездили без водительских прав, в том числе 27 ранее были лишены их, но все равно сели за руль», ‒ сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

В Каменске-Уральском женщина погибла под поездом. / Очередное ЧП: в Екатеринбурге глыба льда упала на коляску. / Митрополит Кирилл отслужит общегородской молебен на месте будущего храма-на-драме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»