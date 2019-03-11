За зиму уральцы вывезли за рубеж часов и украшений на 160 млн рублей

Пассажиры Кольцово за 3,5 месяца вывезли за границу часы общей стоимостью 71 млн рублей и ювелирные украшения на сумму больше 96 млн рублей. С недавнего времени драгоценности дороже миллиона рублей нужно декларировать.

«При вывозе этих предметов таможенные пошлины не взимаются, но пассажирскую декларацию необходимо заполнить, чтобы при возвращении в Россию не платить пошлину в размере 30 % от стоимости вещи. Пассажирам международных рейсов, не исполнившим это требование, грозит наказание – от штрафа минимум в миллион рублей до лишения свободы на срок до 7 лет», ‒ напомнили в пресс-службе Кольцовской таможни.

При этом с момента действия новых правил ни одного нарушения не было зафиксировано. «Владельцы дорогих украшений чаще всего законопослушны. Они в курсе изменений в законодательстве. Кроме того, наши инспекторы постоянно ведут разъяснительную работу», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх переназначена на второй срок. / В Свердловской области возросла смертность от инфарктов, инсультов и онкозаболеваний. / В праздничные выходные ГИБДД «удалила» 360 пьяных водителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»