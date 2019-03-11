Первоуральский директор школы потратил 260 тысяч рублей на дворника-призрака

В Первоуральске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из местных школ. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете, следствие предполагает, что директор фиктивно трудоустроил в школу дворника, благодаря чему похитил свыше 260 тысяч рублей. Денежные средства в период с 2012 по 2018 годов перечислялись на зарплатную банковскую карту фактически неработающего дворника, после чего похищались директором. В результате школе был причинен ущерб.

Противоправная деятельность директора школы была выявлена в ходе прокурорской проверки, с учетом результатов которой и было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Первоуральск, служба информации

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