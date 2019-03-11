В Екатеринбурге будут судить мужчину, который избил 94-летнего ветерана ВОВ из-за квартиры

В Екатеринбурге передано в суд дело мужчины, который избил ветерана Великой Отечественной войны. Поводом стало нежелание пенсионера съезжать из квартиры, куда хотел вселиться обвиняемый. «Кухонного боксера» будут судить по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии следствия, в апреле 2018 года мужчина приехал в квартиру 94-летнее отца своей супруги, ветерана Великой Отечественной войны. Визит закончился побоями, мужчина ударил тестя в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его по телу. Причем мужчина угрожал, что увезет пенсионера в лес и убьет.

Дедушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными гематомами. Тогда сообщалось, что причиной конфликта стала квартира. Обвиняемый хотел продать жилье, где был зарегистрирован пенсионер, однако ветеран побоялся, что его оставят на улице и выписываться из квартиры отказался, сделка срывалась. Зять таким жестоким образом хотел «уговорить» тестя выписаться. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвинительное заключение утверждено, материалы переданы мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского судебного района Екатеринбурга Обвиняемому за избиение родственника по первой статье грозит до года исправительных работ, по второй статье – максимум двухлетнее лишение свободы.

Екатеринбург, служба информации

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