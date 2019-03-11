Иностранный студент ради шутки устроил стрельбу в автомобильной пробке

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который открыл стрельбу из пневматического пистолета в автомобильной пробке.

Как рассказали РИА «Новый День» в городском управлении МВД, инцидент произошел 5 марта днем. В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что около 14:00 он ехал на своем автомобиле Chevrolet Lacetti в районе перекрестка улиц Ленина и Карла Либкнехта и остановился на светофоре. Тогда водитель стоящей в соседнем ряду машины открыл дверь и дважды выстрелил из пистолета, в результате было разбито заднее боковое стекло автомобиля заявителя. Кроме того, водитель сообщил, что в ходе инцидента пострадал еще один человек, ехавший в соседней машине.

Спустя некоторое время подозреваемый был найден и доставлен в территориальный отдел полиции. Задержанным оказался 19-летний гражданин соседней республики, студент одного из вузов города. Сам молодой человек пояснил, что не хотел причинить кому-либо вред, и весь инцидент является следствием неудачной шутки. С его слов, он ехал по улице Ленина и увидел в соседней Lada Priora своего знакомого. При этом подозреваемый сказал, что знает этого человека недавно, поэтому у него нет даже номера его телефона. Решив поздороваться с приятелем, гость города вышел из-за руля и открыл дверь соседнего автомобиля. Перекинувшись парой слов со своим знакомым, он снова вернулся за руль и проехал вперед. Во время следующей остановки на светофоре задержанный увидел, что его знакомый выходит из машины с битой в руках. Решив, что он хочет подшутить над ним, подозреваемый в ответ достал имевшийся у него пневматический пистолет с намерением припугнуть приятеля. Выйдя из машины, он направил оружие в сторону друга и дважды выстрелил. В результате одна пуля попала в молодого человека, другая выбила стекло в соседнем автомобиле. Испугавшись, стрелок сел в машину и скрылся.

В полиции он пояснил, что пистолет нашел и решил оставить себе. При этом он якобы не знал, что оружие заряжено, иначе он не стал бы использовать его в многолюдном месте. В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело за хулиганство с применением оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции также просят пострадавшего в результате стрельбы мужчину обратиться в органы внутренних дел для дачи пояснений по факту инцидента. Очевидцы происшествия также могут сообщать значимые подробности в полицию по телефонам: (343)356-42-05 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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