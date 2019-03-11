В Баку экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» из-за сообщения о бомбе на борту

В Баку совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» для досмотра спецслужбами. Рейс U6-1116 следовал из Бахрейна в Москву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиаперевозчика, экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна и запросил посадку в ближайшем аэропорту. Посадка была выполнена благополучно.

По словам очевидцев, пилотам могли передать записку о заложенной бомбе. Перед посадкой лайнер некоторое время кружил в воздухе.

По некоторым данным, были эвакуированы все пассажиры самолета – 207 взрослых, 9 детей, а также 9 членов экипажа. Все они размещены в здании аэропорта. Сейчас на борту работают спецслужбы, они проверяют весь багаж.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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