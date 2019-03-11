Из горящего здания склада в Екатеринбурге эвакуировались 50 человек (ФОТО)

Сегодня в 16:15 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на улице Завокзальной в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно по лестницам эвакуировались 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.

К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 кв. м, на втором этаже здания горело бытовое помещение и размещенный в нем хозинвентарь. В течение 20 минут пожарные справились с огнем. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации

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