Екатеринбургское кафе закрыли из-за кишечной палочки

В Железнодорожном районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе «Марьяж»: девять его посетителей обратились к медикам с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку заведения, расположенного на улице Челюскинцев, 106, после того, как заболели посетители кафе. Выявлены многочисленные нарушения санитарных требований: готовая продукция из мяса и птицы хранилась неправильно, сотрудники не всегда соблюдали правила личной гигиены и обработки посуды.

В связи с этим Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес решение об административном приостановлении деятельности кафе «Марьяж» на 25 суток. Судебными приставами работа кафе приостановлена, помещения опечатаны. Однако владелец «Марьяжа» обратился в суд с ходатайством о возобновлении работы кафе досрочно в связи с устранением выявленных нарушений. Решение по делу еще не принято.

Екатеринбург, служба информации

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